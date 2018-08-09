Израиль разбомбил сектор Газа

Иерусалим уничтожил 140 военных объектов

Боевики сектора Газа выпустили около 150 ракет по Израилю. Войска перехватили лишь 25 из них с помощью системы "Железный купол".

Отмечается, что остальные ракеты упали в незаселенной местности, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ответ на это Иерусалим поразил до 140 военных объектов в секторе Газа. Среди них штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и полигоны.