В Татарстане обрушился мост под движущимся составом

Во всем виновата природная стихия

Мост рухнул под грузовым поездом в районе Набережных Челнов. По информации очевидцев все произошло в ночь на 9 августа.

Как пишет "Казанский репортер", опоры моста подмыло сильным дождем. И судя по размещенным фотографиям, два хоппера свалились в образовавшуюся дыру.

ЧП произошел в поселке ЗЯБ на мосту через реку Челнинка. Информации о возможных пострадавших пока нет.



