В Татарстане обрушился мост под движущимся составом

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Мост рухнул под грузовым поездом в районе Набережных Челнов. По информации очевидцев все произошло в ночь на 9 августа.
Как пишет "Казанский репортер", опоры моста подмыло сильным дождем. И судя по размещенным фотографиям, два хоппера свалились в образовавшуюся дыру.
ЧП произошел в поселке ЗЯБ на мосту через реку Челнинка. Информации о возможных пострадавших пока нет.
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