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В Турции столкнулись два пассажирских лайнера

На аэродроме не разминулись друг с другом "турок" и "марокканец"

Во время маневрирования на стоянке в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских лайнера – "Боинг 787" авиакомпании Royail Air Maroc и "Боинг 777",принадлежащий Turkish Airlines.

Как сообщает издание Kokpit.Aero, "марокканец" задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого самолета. Отмечается, что "Боинг 787" направлялся вдоль терминала, а "турок" в этот момент ожидал посадки пассажиров у выхода.

В итоге оба борта получили повреждения, степень которых должны установить специалисты. Есть ли пострадавшие среди пассажиров или членов экипажей в данном инциденте, неизвестно. 

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