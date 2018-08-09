В Турции столкнулись два пассажирских лайнера

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Во время маневрирования на стоянке в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских лайнера – "Боинг 787" авиакомпании Royail Air Maroc и "Боинг 777",принадлежащий Turkish Airlines.
Как сообщает издание Kokpit.Aero, "марокканец" задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого самолета. Отмечается, что "Боинг 787" направлялся вдоль терминала, а "турок" в этот момент ожидал посадки пассажиров у выхода.
В итоге оба борта получили повреждения, степень которых должны установить специалисты. Есть ли пострадавшие среди пассажиров или членов экипажей в данном инциденте, неизвестно.
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