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Отдых на Кипре убил россиянку

Фото: GLOBAL LOOK press/Katja Kreder
Путешественница умерла во сне

На Кипре в городе Пафос скончалась туристка из России. Об этом рассказала ее дочь.

По ее словам, вечером они вместе пошли спать в номер отеля. На следующий день женщина не просыпалась до полудня. Дочь немедленно обратилась в администрацию гостиницы, где вызвали "скорую помощь". Однако врачи уже ничем не смогли помочь, сообщает издание "Филелефтерос".

В полиции полностью отрицают возможность преступления. В данный момент выясняются причины смерти.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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