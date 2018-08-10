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В Югре набитый пассажирами автобус врезался в грузовик

Погиб один человек, еще трое пострадали

В Югре пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. От сильного удара водитель общественного транспорта погиб на месте. К счастью, жертв больше нет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.

Отмечается, что шофер автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и влетел в тяжелый грузовик, передает "Пятый канал".

Причины страшной аварии выясняются.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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