В Сочи произошло землетрясение

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В Сочи ночью произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Поступило сообщение о том, что в 26 км юго-восточнее центра Сочи и в 31 км юго-западнее Красной Поляны, в районе селения Черешня на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,7", - цитирует сообщение "Интерфакс".
При этом отмечается, что жертв и разрушений нет.
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