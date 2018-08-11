В Сочи произошло землетрясение

Разрушений и жертв нет

В Сочи ночью произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что в 26 км юго-восточнее центра Сочи и в 31 км юго-западнее Красной Поляны, в районе селения Черешня на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,7", - цитирует сообщение "Интерфакс".

При этом отмечается, что жертв и разрушений нет.