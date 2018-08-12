Мать Бузовой пострадала от преступников

Женщина лишилась множества ценного

Мама экс-звезды "Дома-2" и певицы Ирина Бузова стала жертвой воров. Накануне 58-летняя женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу денег и драгоценностей в своем доме.

По словам Бузовой-старшей, преступники проникли в квартиру на пятом этаже по набережной реки Карповка через окно, которое женщина оставила открытым. Оно было лишь покрыто сеткой от комаров, с которой воры без проблем справились. Хозяйка на тот момент отсутствовала дома.

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"Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы", – рассказал источник РИА "Новости" в правоохранительных структурах.

Все потери оценили в 6 млн рублей. Заведено дело о краже.

Ольга Бузова пока никак не прокомментировала эту новость.