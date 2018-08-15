В Орле взорвался жилой дом

Пострадали 2 человека

В Орле в жилом доме произошел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Причиной стал бытовой газ. Отмечается, что в результате выбило окна в квартирах подъезда, передает RT.

При взрыве пострадали 2 человека, еще 60 эвакуировали. Выясняются обстоятельства произошедшего.