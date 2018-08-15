В Орле взорвался жилой дом

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В Орле в жилом доме произошел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Причиной стал бытовой газ. Отмечается, что в результате выбило окна в квартирах подъезда, передает RT.
При взрыве пострадали 2 человека, еще 60 эвакуировали. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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