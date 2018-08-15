Турист из России погиб в горах Алтая

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Группа российских альпинистов попала под камнепад на высоте 3,4 тыс. м, переходя перевал на Алтайском хребте. Один из них, 32-летний Кирилл Воронков, погиб.
Представитель пресс-службы посольства РФ в Бишкеке подтвердил эту информацию.
"В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", – цитирует дипломата РИА "Новости".
Сотрудник посольства выразил соболезнования родственникам спортсмена.
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