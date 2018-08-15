Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Турист из России погиб в горах Алтая

Трагедия произошла во время перехода через перевал Южный Гаджир

Группа российских альпинистов попала под камнепад на высоте 3,4 тыс. м, переходя перевал на Алтайском хребте. Один из них, 32-летний Кирилл Воронков, погиб.

Представитель пресс-службы посольства РФ в Бишкеке подтвердил эту информацию.

"В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Сотрудник посольства выразил соболезнования родственникам спортсмена. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Названы причины начала третьей мировой

К конфликту может привести сбой в системах

Путин потребовал встречи с Ким Чен Ыном

Российский политик хочет безотлагательно пообщаться с северокорейским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей