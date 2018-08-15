Турист из России погиб в горах Алтая

Трагедия произошла во время перехода через перевал Южный Гаджир

Группа российских альпинистов попала под камнепад на высоте 3,4 тыс. м, переходя перевал на Алтайском хребте. Один из них, 32-летний Кирилл Воронков, погиб.

Представитель пресс-службы посольства РФ в Бишкеке подтвердил эту информацию.

"В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Сотрудник посольства выразил соболезнования родственникам спортсмена.