В Ростовской области грузовик протаранил машины

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В Ростовской области грузовик врезался в автомобили, припаркованные на обочине. В результате пострадали 4 человека, двое из них дети. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.
Полицейские выясняют причины произошедшего, передает РИА "Новости".
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