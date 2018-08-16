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В Ростовской области грузовик протаранил машины

Пострадали 4 человека

В Ростовской области грузовик врезался в автомобили, припаркованные на обочине. В результате пострадали 4 человека, двое из них дети. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.

Полицейские выясняют причины произошедшего, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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