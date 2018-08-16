Самолет с россиянами экстренно посадили в Турции

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Пассажирский лайнер, летевший из Туниса в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ростовском аэропорту.
"Борт сейчас находится там. На судне, по нашим данным, 180 пассажиров," – рассказали агентству, уточнив, что рейс выполняла авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind).
В генконсульстве РФ в Анталье информацию о внеплановой посадке самолета подтвердили.
"Пилот запросил экстренную посадку, самолет успешно приземлился. Сейчас все пассажиры уже покинули лайнер, ожидают замену самолета", – сообщили РБК в справочной турецкого аэропорта.
Причины происшествия уточняются. Одна из версий – неисправность двигателя воздушного судна.
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