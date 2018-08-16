В Крыму сгорел автобус с людьми

На полуострове от жары дымится автотранспорт

В Крыму во время рейса загорелся второй за сутки пассажирский автобус. Машина Neoplan двигалась из Алушты в Брянск, в ней находился 51 пассажир.

"В момент следования в моторном отсеке на площади 2 кв метра произошло загорание с последующим сильным задымлением, которое было оперативно ликвидировано крымскими спасателями", – приводит "Крыминформ" сообщение пресс-служба главного управления МЧС по республике Крым.

Отмечается, что ЧП произошло на трассе Симферополь – Феодосия в районе Грушевского перевала около 13:00.

Пассажиры не пострадали, им был предоставлен резервный транспорт.

Накануне в 19:50 в районе села Дмитрово Симферопольского района на той же трассе загорелся рейсовый автобус Scania, двигавшийся по маршруту Ялта – Ростов-на-Дону. Пожар ликвидировали сами пассажиры еще до прибытия пожарных. В данном инциденте также никто не пострадал.





