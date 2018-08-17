В Германии разбился пассажирский автобус

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В Германии недалеко от города Росток опрокинулся пассажирский автобус. В результате пострадали 16 человек.
Отмечается, что причины аварии неизвестны. Раненых отправили в больницы, передает Bild.
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