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В Германии разбился пассажирский автобус

Транспорт съехал в кювет

В Германии недалеко от города Росток опрокинулся пассажирский автобус. В результате пострадали 16 человек.

Отмечается, что причины аварии неизвестны. Раненых отправили в больницы, передает Bild.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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