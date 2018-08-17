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В Екатеринбурге произошло страшное ДТП

В аварии пострадали несколько человек

Утром 17 августа легковой автомобиль, за рулем которого сидела женщина, въехал в людей на остановке общественного транспорта рядом с входом на станцию метро "Чкаловская".

На кадрах видео запечатлено, как "Ниссан Микра" сдает от остановки вперед, врезается в задний бампер стоящего впереди автомобиля и мчится к остановке общественного транспорта. К несчастью, из подъехавшего автобуса стали выходить люди, и некоторые попали под колеса машины, сообщает "АиФ".

Очевидцы аварии рассказали, что травмы получили пожилой мужчина с тростью и женщина – им обоим потребовалась помощь врачей. Автоледи сбила еще и мальчика, но он отказался ехать в больницу. 

Валентина МАЙОРОВА
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