В Донбассе обстреляли российских журналистов

Под огонь попала съемочная группа ВГТРК

Военкор Александр Сладков с коллегами собирал материал о последствиях регулярной стрельбы в ДНР. Репортерская команда ВГТРК планировала съемку в Донбассе.

В результате сама попала под огонь силовиков рядом с населенным пунктом Старомихайловка. К счастью, никто не пострадал, сообщается на сайте "Вести.ru".