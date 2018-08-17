В Донбассе обстреляли российских журналистов

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Военкор Александр Сладков с коллегами собирал материал о последствиях регулярной стрельбы в ДНР. Репортерская команда ВГТРК планировала съемку в Донбассе.
В результате сама попала под огонь силовиков рядом с населенным пунктом Старомихайловка. К счастью, никто не пострадал, сообщается на сайте "Вести.ru".
Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете
Визит российского президента назвали разрушительным для страны