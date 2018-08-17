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В Донбассе обстреляли российских журналистов

Под огонь попала съемочная группа ВГТРК

Военкор Александр Сладков с коллегами собирал материал о последствиях регулярной стрельбы в ДНР. Репортерская команда ВГТРК планировала съемку в Донбассе.

В результате сама попала под огонь силовиков рядом с населенным пунктом Старомихайловка. К счастью, никто не пострадал, сообщается на сайте "Вести.ru".

Оксана ПОДТУРКИНА
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