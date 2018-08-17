Под Рязанью разбился вертолет

Пилот получил травмы

Легкомоторный вертолет Robinson потерпел крушение недалеко от Рязани.

По предварительной информации, трагедия произошла в 50 км от города в Спасском районе.

"В результате посадки имеется пострадавший", – сообщает региональное МЧС.

Судно обнаружено. Пилот травмирован, пишет "Свободная пресса".

В экстренных службах региона сообщили, что пострадавший госпитализирован. "Посадка получилась жесткая", – сказал источник "Интерфаксу".

Другие подробности произошедшего пока не известны.