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Под Рязанью разбился вертолет

Пилот получил травмы

Легкомоторный вертолет Robinson потерпел крушение недалеко от Рязани.

По предварительной информации, трагедия произошла в 50 км от города в Спасском районе.

"В результате посадки имеется пострадавший", – сообщает региональное МЧС.

Судно обнаружено. Пилот травмирован, пишет "Свободная пресса".

В экстренных службах региона сообщили, что пострадавший госпитализирован. "Посадка получилась жесткая", – сказал источник "Интерфаксу".

Другие подробности произошедшего пока не известны.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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