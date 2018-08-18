В Польше перевернулся туристический автобус

Погибли 3 человека

В Польше перевернулся автобус, который перевозил граждан Украины. Об этом сообщили в пожарной службе.

Отмечается, что транспорт упал со склона. В результате погибли 3 человека, еще 50 ранены, передает телеканал TVN24.

Причины аварии выясняются.