В Польше перевернулся туристический автобус

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В Польше перевернулся автобус, который перевозил граждан Украины. Об этом сообщили в пожарной службе.
Отмечается, что транспорт упал со склона. В результате погибли 3 человека, еще 50 ранены, передает телеканал TVN24.
Причины аварии выясняются.
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