Раскрыты фигуранты дела о мошенничестве в руководстве космической отрасли РФ

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В рамках расследования взяточничества в рядах ракетно-космической корпорации "Энергия" были задержаны заместитель гендиректора компании Алексей Белобородов и его двое его подчиненных.
Об этом сообщили в управлении СК РФ по Московской области.
"Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество", – говорится в сообщении.
В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.
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