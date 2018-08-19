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Раскрыты фигуранты дела о мошенничестве в руководстве космической отрасли РФ

Высокопоставленных сотрудников РКК "Энергия" предъявлено обвинение

В рамках расследования взяточничества в рядах ракетно-космической корпорации "Энергия" были задержаны заместитель гендиректора компании Алексей Белобородов и его двое его подчиненных.

Об этом сообщили в управлении СК РФ по Московской области.

"Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество", – говорится в сообщении.

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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