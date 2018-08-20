В Турции расстреляли посольство США

Неизвестные открыли огонь по американскому диппредставительству в Анкаре

Злоумышленники стреляли из автомобиля белого цвета четыре-пять раз. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

О нападении стало известно сегодня рано утром. А произошло это накануне в 17:00. Пули попали в будку, где находились полицейские, охраняющие здание посольства, сообщает CNN Turk.

На место происшествия уже прибыли следователи.

Номерной знак машины, из которой вели огонь налетчики, установить не удалось. Полиция ищет преступников, передает телеканал "360".

