В Твери выгорает торговый центр

Здание в центе города охвачено пламенем

Пожар полыхает на площади 250 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

О случившемся стало известно рано утром, в 04:32. "Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, из них огнем охвачено 250", – заявили ТАСС в ведомстве.

На месте ЧП находятся несколько пожарных расчетов. Пламя тушат уже несколько часов, отмечает "Пятый канал".

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

"На этом месте до мая находился продуктовый супермаркет "Тележка", но на данный момент помещение пустовало", – рассказали в МЧС Твери.