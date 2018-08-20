В Твери выгорает торговый центр
Пожар полыхает на площади 250 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
О случившемся стало известно рано утром, в 04:32. "Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, из них огнем охвачено 250", – заявили ТАСС в ведомстве.
На месте ЧП находятся несколько пожарных расчетов. Пламя тушат уже несколько часов, отмечает "Пятый канал".
Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки.
"На этом месте до мая находился продуктовый супермаркет "Тележка", но на данный момент помещение пустовало", – рассказали в МЧС Твери.
В Крыму утонул самолет
Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина станет черной дырой мира
- "Как ездят, так и стреляют": Военный парад в Киеве обернулся конфузом
- Незалежную ждет катастрофа из-за отмены сообщения с РФ
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина