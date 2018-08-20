Массовое ДТП в Москве попало на видео

Восемь машин столкнулись в центре города

Автомобиль "Мерседес" на большой скорости врезался в такси на Большой Татарской улице. Затем машины протаранили еще шесть припаркованных автомобилей.

На кадрах видно, что иномарка, решив пойти на обгон, таранит другой автомобиль. Прохожие разбегаются. Видео происшествия появилось на YouTube.

В результате ДТП пострадали два человека, которые доставлены в больницу, сообщает РИА "Новости".

Известно, что водитель "Мерседеса" ранее 27 раз нарушал ПДД и имеет 6 тыс. руб. непогашенных штрафов, отмечает телеканал "РЕН ТВ".