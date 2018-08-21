На Кабул совершена ракетная атака

Обстрелян президентский дворец

Выступление президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам было прервано ракетным обстрелом, совершенным боевиками. Об этом сообщает телеканал Tolo news.

Обстрел произошел 09:00 по местному времени. Его целью был президентский дворец. Об ущербе, нанесенном атакой, пока не сообщается.

Два боевика, совершившие нападение, ликвидированы. По данным телеканала, ни одна из группировок, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственность за произошедшее.