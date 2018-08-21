ЧП случилось на юге столицы

Загорелась, по предварительным данным, цистерна с мазутом, которая находится на территории завода. Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно, как в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Возгорание произошло на Люблинском литейно-механическом заводе, передает "РЕН ТВ". Площадь горения составила 100 кв. метров.

На место ЧП прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пожарные сумели локализовать огонь.