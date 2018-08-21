На Дворцовой площади в Петербурге случилось ЧП

Есть пострадавшие

У исторического здания Главного штаба сорвало временную крышу. Конструкция обрушилась на головы людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. ЧП случилось у арки здания.

Происшествие сняли на видео очевидцы. Кадры публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По последней информации, с арки упала не крыша, а строительные леса. Травмы получили три человека, пишет Life.ru. Их уже отвезли в больницу.

К месту происшествия уже прибыли спасатели. Леса упали из-за сильного ветра. Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Северной столицы призвали быть осторожнее на улицах и за рулем.

В ночь на 21 августа в городе тоже было неспокойно. Из-за порывов ветра отключилось электричество, возникли проблемы с общественным транспортом.