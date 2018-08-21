В Дагестане произошло страшное ДТП

Среди жертв - дети

В Дербентском районе Дагестана в аварии с участием трех машин погибли 6 человек.

"При столкновении трех легковых автомобилей на повороте в сторону села Геджух...погибли шесть человек: трое детей, двое мужчин и одна женщина", – рассказал источник агентства "Интерфакс".

Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа МВД республики.