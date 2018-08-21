В Дагестане произошло страшное ДТП

Здоровье
- Раскрыт секрет борьбы с метастазами
- Электронные сигареты вызывают смертельную болезнь
- Сексу нашли замену
752 новости
В Дербентском районе Дагестана в аварии с участием трех машин погибли 6 человек.
"При столкновении трех легковых автомобилей на повороте в сторону села Геджух...погибли шесть человек: трое детей, двое мужчин и одна женщина", – рассказал источник агентства "Интерфакс".
Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа МВД республики.
Американский лидер дал понять, что готов снять санкции