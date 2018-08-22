В пассажирском Ту-204 вспыхнул пожар

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Такое решение приняли пилоты. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", – рассказал он "Интерфаксу".
Некоторые пассажиры сняли на видео огненные вспышки, отмечает телеканал "360".
Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу. И экипажу удалось благополучно посадить самолет в Уфе. "Пассажиры и экипаж не пострадали", – добавил источник.
Лайнер успешно приземлился в 05:06 по местному (03:06 по московскому) времени.
На борту Ту-204 находились 202 пассажира. С ними работают психологи и представители авиакомпании Red Wings.
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