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В пассажирском Ту-204 вспыхнул пожар

Лайнер авиакомпании Red Wings, следовавший в Сочи из Уфы, срочно вернулся в аэропорт вылета

Такое решение приняли пилоты. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель", – рассказал он "Интерфаксу".

Некоторые пассажиры сняли на видео огненные вспышки, отмечает телеканал "360".

 

Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу. И экипажу удалось благополучно посадить самолет в Уфе. "Пассажиры и экипаж не пострадали", – добавил источник.

Лайнер успешно приземлился в 05:06 по местному (03:06 по московскому) времени.

На борту Ту-204 находились 202 пассажира. С ними работают психологи и представители авиакомпании  Red Wings.  

Полина ДОРОЖКИНА
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