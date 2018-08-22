В Греции прогремел взрыв

Неизвестный подложил бомбу у одного из зданий города

В Греции в Пирее произошел взрыв недалеко от адвокатской конторы. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого у здания припарковался автомобиль. Водитель положил какой-то предмет у входа и скрылся.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Ущерб причинен только соседним зданиям, передает издание "Прото тема".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.