В Греции прогремел взрыв

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В Греции в Пирее произошел взрыв недалеко от адвокатской конторы. Очевидцы сообщили, что незадолго до этого у здания припарковался автомобиль. Водитель положил какой-то предмет у входа и скрылся.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Ущерб причинен только соседним зданиям, передает издание "Прото тема".
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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