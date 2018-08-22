Недоверие к показаниям приборов ввело самолет в смертельное пике

Международный авиационный комитет практически завершил расследование падения лайнера "Боинг 737" авиакомпании flydubai, произошедшего в марте 2016 г. в аэропорту Ростова-на-Дону.

В крушении самолета виноваты пилот и метеоусловия, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что погода в момент катастрофы действительно была сложной. Однако она не могла привести к падению лайнера.

Капитан воздушного судна, по мнению специалистов, страдал соматогравитационными иллюзиями, при которых человеку кажется, что самолет летит вверх, в то время как он падает. Это происходит из-за сбоя в вестибулярном аппарате.

В случае с крушением "Боинга" пилот не доверял показаниям приборов и, думая, что набирает высоту, перевел лайнер в пике.

Официальное заключение о причинах гибели самолета эксперты МАК обнародуют в ближайшее время.

"Комиссия по расследованию прилагает все возможные усилия к скорейшему завершению работ и опубликованию окончательного отчета", – говорится на сайте ведомства.

"Боинг 737-800" авиакомпании flydubai потерпел крушение в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года. Посадку осложнили погодные условия. Шел дождь и был сильный боковой ветер. В катастрофе погибли 62 человека.