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В Московской области случилась трагедия

Парень погиб под колесами электрички в Щелкове

Железнодорожные пути он переходил, по словам очевидцев, в неположенном месте.

Несчастье произошло из-за гаджета: молодой парень смотрел в экран телефона, а не по сторонам. Возможно, он был в наушниках и не слышал приближения электрички, говорят свидетели трагедии.

Неизвестно, почему погибший не захотел воспользоваться переходом, расположенным неподалеку, передает "Подмосковье сегодня".

Виктория БАЛАЯН
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