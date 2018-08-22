В Московской области случилась трагедия

Парень погиб под колесами электрички в Щелкове

Железнодорожные пути он переходил, по словам очевидцев, в неположенном месте.

Несчастье произошло из-за гаджета: молодой парень смотрел в экран телефона, а не по сторонам. Возможно, он был в наушниках и не слышал приближения электрички, говорят свидетели трагедии.

Неизвестно, почему погибший не захотел воспользоваться переходом, расположенным неподалеку, передает "Подмосковье сегодня".