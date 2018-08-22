В Московской области случилась трагедия

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Железнодорожные пути он переходил, по словам очевидцев, в неположенном месте.
Несчастье произошло из-за гаджета: молодой парень смотрел в экран телефона, а не по сторонам. Возможно, он был в наушниках и не слышал приближения электрички, говорят свидетели трагедии.
Неизвестно, почему погибший не захотел воспользоваться переходом, расположенным неподалеку, передает "Подмосковье сегодня".
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