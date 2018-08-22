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Крушение самолета в Красноярском крае попало на видео

Фото: twitter.com/sledcom_rf
В авиакатастрофе погиб пилот

Причинами падения воздушного судна могут быть ошибка пилотирования либо отказ техники, считают следователи.

Напомним, легкомоторный самолет "Аэропракт А-22" разбился сегодня в Красноярском крае. ЧП произошло в 2,5 км северо-западнее села Вознесенка.

От удара о землю самолет загорелся, 65-летний пилот в авиакатастрофе не выжил. Следком России возбудил уголовное дело. Кроме того, МАК создал комиссию, которая будет расследовать крушение.

Видео ЧП опубликовал Следственный комитет. На кадрах видно, как самолет стремительно падает. После этого воздушное судно охватывает пламя.

Виктория БАЛАЯН
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