Крушение самолета в Красноярском крае попало на видео

В авиакатастрофе погиб пилот

Причинами падения воздушного судна могут быть ошибка пилотирования либо отказ техники, считают следователи.

Напомним, легкомоторный самолет "Аэропракт А-22" разбился сегодня в Красноярском крае. ЧП произошло в 2,5 км северо-западнее села Вознесенка.

🎥 Видео крушения и возгорания частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/XQzA7ErJot — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

От удара о землю самолет загорелся, 65-летний пилот в авиакатастрофе не выжил. Следком России возбудил уголовное дело. Кроме того, МАК создал комиссию, которая будет расследовать крушение.

Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета возбуждено в Красноярском крае.



Погибший 65-летний пилот частного самолета Аэропракт А-22 выполнял пробный полет после ремонта. Рассматриваются различные версии катастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования pic.twitter.com/71i0qXBhUv — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

Видео ЧП опубликовал Следственный комитет. На кадрах видно, как самолет стремительно падает. После этого воздушное судно охватывает пламя.