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К дому украинского депутата подложили взрывное устройство

ЧП случилось в Сумской области

Взрыв прогремел прямо у дома чиновника в Конотопе сегодня ночью.

Утром депутат местного горсовета вышел на улицу и обнаружил неприятное. Окно было разбито, а дверь покорежена. Кроме того, в земле осталась воронка. О ЧП полицейским он сообщил сам. По словам чиновника, непонятный хлопок он услышал еще в час ночи. Но, видимо, из соображений безопасности решил отсидеться в укрытии до утра.

Полиция разбирается в случившемся, передает издание "Сегодня". Кто покусился на депутата, пока неизвестно.

Виктория БАЛАЯН
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