В Бельгии неизвестный напал на людей с ножом

Есть жертвы

ЧП случилось в ресторане. Неизвестный с ножом атаковал посетителей. В результате нападения, по предварительным данным, одна женщина погибла. Об этом местным СМИ сообщили очевидцы. Еще несколько человек пострадали, передает Mirror.

Сейчас территория оцеплена. На месте работают полиция и экстренные службы, кроме того, туда прибыли вертолеты.