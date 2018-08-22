Вскрылись чудовищные детали гибели ребенка в Приамурье

Местные жители рвутся линчевать отца девочки

Дело о пропавшей в городе Свободный пятилетней малышке обрастает жуткими подробностями. Сегодня волонтеры обнаружили ребенка мертвым. Активистов потрясло увиденное – одному из них стало дурно.

Напомним, девочка исчезла 20 августа. По словам родителей, они отпустили ее погулять. Не дождавшись дочь домой, они сами пошли в полицию. Малышку искали всем миром – правоохранителям помогали соседи и волонтеры со всего города. Однако поведение родителей было очень уж странным.

Первым делом поисковики осмотрели двор дома, где жила девочка. Там обнаружить ничего не удалось. На речке неподалеку нашли ее обувь. Несмотря на это, поиски продолжились. Волонтеры решили еще раз заглянуть во двор. Но наткнулись на решительное сопротивление матери и бабушки ребенка. На следующий день прорываться пришлось уже с полицией. Как выяснилось, родные девочки скрывали страшное. Под грудой металлолома лежало тело малышки. По некоторым данным, у ребенка были связаны руки, передает "РЕН ТВ".

По словам горожан, в преступлении подозревают отца девочки. После случившегося полицейским пришлось оцепить дом, чтобы местные жители не устроили мужчине самосуд. Сейчас в деталях этого жуткого дела разбираются следователи.