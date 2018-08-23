В Париже неизвестный устроил кровавую бойню

Погиб один человек

В пригороде Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

В данный момент проходит спецоперация, передает BFM TV.

"Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности", – сказали полицейские.