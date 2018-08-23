Умер известный блогер

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В Ростове-на-Дону скончался популярный блогер Михаил Шпак. Его тело нашли в собственной квартире.
Отмечается, что ночью он был на шумной вечеринке. Вернувшись домой, лег спать, однако утром так и не проснулся, передает "РЕН ТВ".
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