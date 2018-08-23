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Умер известный блогер

Причиной стал сердечный приступ

В Ростове-на-Дону скончался популярный блогер Михаил Шпак. Его тело нашли в собственной квартире.

Отмечается, что ночью он был на шумной вечеринке. Вернувшись домой, лег спать, однако утром так и не проснулся, передает "РЕН ТВ".

Вероятной причиной смерти мог стать сердечный приступ. Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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