В Подмосковье горят жилые дома

Очевидцы опубликовали видео пожара

В деревне Алексино Истринского района полыхают несколько частных жилых домов.

Пожар вспыхнул утром в четверг и был локализован к 10 часам. Однако открытое пламя потушить не удалось.

По предварительным данным, загорелось одно строение, затем пламя перекинулось еще на два здания, сообщает "Пятый канал", опубликовавший видео пожара, снятое очевидцами.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.