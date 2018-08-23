Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье горят жилые дома

Очевидцы опубликовали видео пожара

В деревне Алексино Истринского района полыхают несколько частных жилых домов.

Пожар вспыхнул утром в четверг и был локализован к 10 часам. Однако открытое пламя потушить не удалось.

По предварительным данным, загорелось одно строение, затем пламя перекинулось еще на два здания, сообщает "Пятый канал", опубликовавший видео пожара, снятое очевидцами.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Рублю оставили шанс на спасение

Курс российской валюты безнадежно валится вниз, но надежда умирает последней

Уничтожить Крымский мост: Киев нашел союзников на Кавказе

Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей