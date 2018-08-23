В Подмосковье горят жилые дома

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В деревне Алексино Истринского района полыхают несколько частных жилых домов.
Пожар вспыхнул утром в четверг и был локализован к 10 часам. Однако открытое пламя потушить не удалось.
По предварительным данным, загорелось одно строение, затем пламя перекинулось еще на два здания, сообщает "Пятый канал", опубликовавший видео пожара, снятое очевидцами.
О погибших и пострадавших пока не сообщается.
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