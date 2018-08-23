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Российское судно арестовано в ЮАР

Власти Южно-Африканской Республики обнаружили на его борту "опасный груз"

Сухогруз "Лада", предположительно российской компании, полиция ЮАР арестовала в Порт-Элизабете.

Об этом сообщает портал News24 со ссылкой на национальное портовое управление транспортной компании "Транснет".

По его информации, у властей есть подозрение, что на борту судна находится "оружие массового уничтожения" стоимостью примерно 50 млн рандов (более $3 миллионов).

"Портовое управление может подтвердить, что судно "Лада" арестовано и стоит на якоре на рейде у порта Нгкура (Порт-Элизабет). Мы знаем, что на судне есть опасный груз", – заявил глава управления Танди Лебакенг.

Как пишет издание, власти обнаружили взрывчатые вещества на борту сухогруза в воскресенье, 19 августа, когда проводили спецоперацию в порту.

Судно "Лада" шло из порта Тулеар (Мадагаскар) в Лагос (Нигерия).

Пока никаких обвинений никому не предъявлено.

Елена УСОВА
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