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Полицейских обстреляли в Москве

Фото: Петр Козлов/Utro.Ru
ЧП произошло в центре столицы

Правоохранителей атаковал неизвестный. По информации Telegram-канала LIFE SHOT, стрельба прогремела в переулке Сивцев Вражек.

Нападение случилось у посольства Чили, передает Telegram-канал "112". 

По предварительным данным, полиция открыла ответный огонь.

Как сообщает Telegram-канал MASH, один из правоохранителей ранен. Стало известно, что атаковавший полицейских мужчина был неадекватен. Стрелял из пистолета Стечкина. По уточненным данным, его ранили в голову. MASH пишет, что преступник жив, но в тяжелом состоянии. Его увезли в больницу. 

Личность стрелка установлена. 

Между тем в пресс-службе столичного управления МВД сообщение об оружии, из которого стрелял преступник, пока не подтверждают.

"По адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств, один из полицейских получил ранение", – цитирует РИА "Новости" комментарий ведомства.

Возбуждено уголовное дело, передает RT со ссылкой на сообщение СК России.

Виктория БАЛАЯН
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