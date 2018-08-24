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Ураган разрушил Тюмень

По большому сибирскому городу и области пронеслась стихия

В среду, 23 августа, на регион посыпался град, грянула гроза, налетел мощнейший ветер. Упали рекламные щиты, разгромлены автобусные остановки, с корнем выдраны деревья, оборваны провода, повалены опоры освещения.

У семи частных и многоквартирных домов частично разрушены крыши. В пяти квартирах повреждены оконные проемы. Зафиксировано 15 случаев падения деревьев и веток на линии электропередачи, на дороги и тротуары упало десять деревьев, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Одно из самых страшных ЧП случилось на развязке Федюнинского – Мельникайте. Там со здания сорвало крышу и бросило ее на середину трассы. 

К счастью, пострадавших среди горожан нет. Большая часть работ по ликвидации последствий урагана проведена. В ней от МЧС приняли участие 28 человек личного состава и десять единиц техники, сообщили в ведомстве. Но последствия устраняют до сих пор, в частности повреждения на сетях электроснабжения.

"Это объясняется большим количеством обрывов по всему городу. Мобилизованы все силы. Энергетики со вчерашнего дня перешли на особый режим работы с круглосуточным дежурством и применением дополнительной спецтехники",  – пояснили городские власти.

Полина ДОРОЖКИНА
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