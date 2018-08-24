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В жилом доме в Орле взорвался газ

ЧП произошло на Красноармейской улице

При взрыве, который случился на первом этаже многоэтажки, по предварительным данным, пострадал один из жильцов. Его госпитализировали. На месте работают спасатели и полиция.

"В  16:31 24.08.2018 на единый номер 112 поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская", – говорится на сайте областного МЧС.

Местные СМИ отмечают, что это уже второй случай за месяц. Предыдущий взрыв произошел 14 августа в том же доме, отмечают "Орловские новости".

Виктория БАЛАЯН
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