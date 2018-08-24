Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Горящая полицейская машина попала на видео

Возгорание обошлось без жертв

В Сеть выложили видео, на котором запечатлено, как полицейский автомобиль УАЗ "Патриот" практически выгорает дотла. Очевидцы рассказали, что машина стояла рядом с супермаркетом в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и потушили автомашину, сообщает "Пятый канал". Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Раскрыта главная причина ожирения

Тучные люди из-за гормональных нарушений не ощущают чувства сытости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей