Горящая полицейская машина попала на видео

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В Сеть выложили видео, на котором запечатлено, как полицейский автомобиль УАЗ "Патриот" практически выгорает дотла. Очевидцы рассказали, что машина стояла рядом с супермаркетом в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и потушили автомашину, сообщает "Пятый канал". Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.
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