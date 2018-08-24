Горящая полицейская машина попала на видео

Возгорание обошлось без жертв

В Сеть выложили видео, на котором запечатлено, как полицейский автомобиль УАЗ "Патриот" практически выгорает дотла. Очевидцы рассказали, что машина стояла рядом с супермаркетом в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и потушили автомашину, сообщает "Пятый канал". Причины и обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.