В Москве загорелся Центробанк

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Информации о пострадавших не поступало. На кадрах видно, что из окон здания на Неглинной идет густой дым.
По последним данным, на место приехали пожарные, передает Telegram-канал 360 и публикует ролик, снятый очевидцами.
Горит пятый этаж, с огнем пытаются справиться три пожарных расчета, сообщает MASH. Улицу перекрыли.
Информацию подтвердили в экстренных службах Москвы, пишет ТАСС.
Открытое горение удалось ликвидировать, отмечает Telegram-канал "112".
По последней информации, пожар потушили полностью. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания, передает MASH.
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