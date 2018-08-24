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В Москве загорелся Центробанк

ЧП попало на видео

Информации о пострадавших не поступало. На кадрах видно, что из окон здания на Неглинной идет густой дым.

По последним данным, на место приехали пожарные, передает Telegram-канал 360 и публикует ролик, снятый очевидцами.

Горит пятый этаж, с огнем пытаются справиться три пожарных расчета, сообщает MASH. Улицу перекрыли.

Информацию подтвердили в экстренных службах Москвы, пишет ТАСС.

Открытое горение удалось ликвидировать, отмечает Telegram-канал "112".

По последней информации, пожар потушили полностью. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания, передает MASH.

Виктория БАЛАЯН
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