В Подмосковье малыш выпал из окна многоэтажки

Мальчик разбился насмерть

В микрорайоне Трехгорка в Одинцове трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с девятого этажа.

"Мама ребенка отвлеклась на пару минут, а ребенок в это время облокотился на москитную сетку и выпал. Он рухнул вниз головой на козырек подъезда", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местная жительница.

Погибшего мальчика звали Боря. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.