В Подмосковье малыш выпал из окна многоэтажки

Здоровье
- Сахар защищает от тяжелой болезни
- Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака
- Найден рецепт мужского долголетия
761 новости
В микрорайоне Трехгорка в Одинцове трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с девятого этажа.
"Мама ребенка отвлеклась на пару минут, а ребенок в это время облокотился на москитную сетку и выпал. Он рухнул вниз головой на козырек подъезда", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местная жительница.
Погибшего мальчика звали Боря. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.
В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться
Тучные люди из-за гормональных нарушений не ощущают чувства сытости