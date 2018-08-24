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В Подмосковье малыш выпал из окна многоэтажки

Мальчик разбился насмерть

В микрорайоне Трехгорка в Одинцове  трехлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с девятого этажа.

"Мама ребенка отвлеклась на пару минут, а ребенок в это время облокотился на москитную сетку и выпал. Он рухнул вниз головой на козырек подъезда", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местная жительница.

Погибшего мальчика звали Боря. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.

Валентина МАЙОРОВА
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