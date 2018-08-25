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В популярном у российских туристов городе произошла трагедия

Фото: ZUMAPRESS.com/Wang Song
Погибли 18 человек

В отеле города Харбин, столицы северной провинции Китая Хэйлунцзян, случился сильный пожар. Жертвами огня стали 18 человек, передает Синьхуа.

Пламя вспыхнуло утром в субботу в четырехэтажном здании. Площадь возгорания – около 400 квадратных метров. На место ЧП прибыли 107 пожарных.

Харбин посещает множество туристов с российского Дальнего Востока. По последней информации, наши соотечественники не пострадали при пожаре.

"По предварительным данным от местных китайских властей, пострадавших российских граждан на месте пожара не обнаружено", – сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Шэньяне.

Виктория БАЛАЯН
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