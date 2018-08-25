В популярном у российских туристов городе произошла трагедия

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В отеле города Харбин, столицы северной провинции Китая Хэйлунцзян, случился сильный пожар. Жертвами огня стали 18 человек, передает Синьхуа.
Пламя вспыхнуло утром в субботу в четырехэтажном здании. Площадь возгорания – около 400 квадратных метров. На место ЧП прибыли 107 пожарных.
Харбин посещает множество туристов с российского Дальнего Востока. По последней информации, наши соотечественники не пострадали при пожаре.
"По предварительным данным от местных китайских властей, пострадавших российских граждан на месте пожара не обнаружено", – сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Шэньяне.
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