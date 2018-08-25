В страшном ДТП погибли четыре человека

Несчастье случилось Рязанской области. После лобового столкновения с фурой легковушка BMW загорелась, а после взорвалась. О ЧП сообщается на сайте областного управления МЧС. Жертвами аварии на федеральной трассе М-5 "Урал" в Шиловском районе стали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом пишет местный портал Rzn.info. Также известно об одном пострадавшем. Сейчас он находится в больнице.

Происшествие попало на видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно охваченный огнем грузовик и клубы черного дыма.

Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.