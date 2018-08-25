Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Авария с горящим автомобилем попала на видео

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
В страшном ДТП погибли четыре человека

Несчастье случилось Рязанской области. После лобового столкновения с фурой легковушка BMW загорелась, а после взорвалась. О ЧП сообщается на сайте областного управления МЧС. Жертвами аварии на федеральной трассе М-5 "Урал" в Шиловском районе стали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом пишет местный портал Rzn.info. Также известно об одном пострадавшем. Сейчас он находится в больнице.

Происшествие попало на видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно охваченный огнем грузовик и клубы черного дыма.

Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Трасса М5, Шиловский район, кто-нибудь знает подробности? @_mur___mur_ #rzn_life

Публикация от РЯЗАНЬ️ (@rzn_life)

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей