Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Перекрытия обрушились в одном из зданий Москвы

ЧП случилось на юго-востоке столицы

Информацию о происшествии на улице Трофимова проверяет МЧС. По предварительным данным, рухнули перекрытия в лифтовом холле.

О пострадавших пока ничего не известно, передает РЕН ТВ.

Сообщение подтвердили в экстренных службах столицы.

 "В жилом доме на улице Трофимова, 1/17 произошло обрушение перекрытий в четвертом подъезде с седьмого по пятый этажи. Была проведена эвакуация жильцов дома, их количество пока неизвестно", – цитирует заявление ТАСС.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей