Перекрытия обрушились в одном из зданий Москвы

ЧП случилось на юго-востоке столицы

Информацию о происшествии на улице Трофимова проверяет МЧС. По предварительным данным, рухнули перекрытия в лифтовом холле.

О пострадавших пока ничего не известно, передает РЕН ТВ.

Сообщение подтвердили в экстренных службах столицы.

"В жилом доме на улице Трофимова, 1/17 произошло обрушение перекрытий в четвертом подъезде с седьмого по пятый этажи. Была проведена эвакуация жильцов дома, их количество пока неизвестно", – цитирует заявление ТАСС.