Перекрытия обрушились в одном из зданий Москвы

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Информацию о происшествии на улице Трофимова проверяет МЧС. По предварительным данным, рухнули перекрытия в лифтовом холле.
О пострадавших пока ничего не известно, передает РЕН ТВ.
Сообщение подтвердили в экстренных службах столицы.
"В жилом доме на улице Трофимова, 1/17 произошло обрушение перекрытий в четвертом подъезде с седьмого по пятый этажи. Была проведена эвакуация жильцов дома, их количество пока неизвестно", – цитирует заявление ТАСС.
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