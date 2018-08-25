Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Анапе случилось ЧП с самолетом

Воздушное судно летело из Москвы

Авария произошла на подлете к курортному городу. Внезапно пассажиры и экипаж почувствовали сильный удар со стороны правого крыла.

К счастью, самолет успешно приземлился, никто не пострадал. Предположения экипажа подтвердились – в самолет врезалась птица. Техники нашли на одном из закрылков пробоину и перья. Судя по всему, птица была довольно крупной, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Воздушному судну предстоит ремонт.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Доллар пошел на спад

В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться

Чистый яд: назван самый вредный продукт

Любимая фанатами фитнеса "суперъеда" на деле оказалась отравой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей