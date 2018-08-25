В Анапе случилось ЧП с самолетом

Воздушное судно летело из Москвы

Авария произошла на подлете к курортному городу. Внезапно пассажиры и экипаж почувствовали сильный удар со стороны правого крыла.

К счастью, самолет успешно приземлился, никто не пострадал. Предположения экипажа подтвердились – в самолет врезалась птица. Техники нашли на одном из закрылков пробоину и перья. Судя по всему, птица была довольно крупной, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Воздушному судну предстоит ремонт.