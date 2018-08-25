В Казахстане задержали хакера из России

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Он сам разработал программу, с помощью которой можно было взламывать защиту банков и брать деньги с чужих счетов. К такому выводу пришли полицейские УВД Петропавловска. У россиянина уже отобрали ноутбук – его изучают специалисты.
Деньги предполагаемый хакер переводил себе и родственникам. Всего, по предварительным данным, он "позаимствовал" около 940 тысяч рублей, говорится на сайтеZakon.kz.
В деле несостоявшегося миллионера разбираются следователи.
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