В Казахстане задержали хакера из России

Мужчину подозревают в мошенничестве

Он сам разработал программу, с помощью которой можно было взламывать защиту банков и брать деньги с чужих счетов. К такому выводу пришли полицейские УВД Петропавловска. У россиянина уже отобрали ноутбук – его изучают специалисты.

Деньги предполагаемый хакер переводил себе и родственникам. Всего, по предварительным данным, он "позаимствовал" около 940 тысяч рублей, говорится на сайтеZakon.kz.

В деле несостоявшегося миллионера разбираются следователи.