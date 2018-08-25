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На Эльбрусе сделали страшную находку

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
На горе обнаружили тело пропавшей более 30 лет назад женщины

Альпинистка погибла во время восхождения. На ее останки наткнулись туристы. О страшной находке на высоте 4 тысячи метров они рассказали спасателям.

Сотрудники МЧС уже спустили тело вниз. При погибшей были документы – паспорт и билет на самолет. Дата – 10 апреля 1987 года. Рейс – Москва – Минеральные Воды. Об этом ТАСС рассказали в МВД по республике. Женщине было всего 36 лет.

В МЧС по Карачаево-Черкесии вспоминают, что в 1987 году на Эльбрусе сошла лавина. Тогда под завалами снега погибла целая группа – семь человек. Найти их так и не смогли.

Виктория БАЛАЯН
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