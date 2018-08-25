В Курской области граната взорвалась в руках ребенка

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ЧП случилось вчера вечером. В поселке Генеральский трое мальчишек 9-10 лет нашли в овраге гранату времен войны. Один из них ее подобрал. В результате боеприпас взорвался. Ребенок умер в реанимации. Один из его друзей был ранен.
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Следователи завели два уголовных дела.
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